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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:56340

Пропозиція руки та серця під час війни. Сумські медики-волонтери заручилися

Волонтери Олександр та Ольга познайомилися пів року тому. До війни працювали разом у стоматологічному кабінеті. Тепер допомагають у Першому Сумському гуманітарному штабі. 8 березня Олександр запропонував Ользі стати його дружиною.

“Ми працюємо разом. Я лікар, Оля – мій асистент. За її ініціативи ми прийшли у волонтерський штаб працювати разом і в такі складні часи”, – розповідає Олександр.

“У цей штаб прийшла працювати моя мама. Пропрацювала тут один день. Я не змогла сидіти вдома, без діла і почала божеволіти, читаючи новини. Вирішила, що тут буду корисною. Нас запросили формувати аптечки для наших бійців ТРО. Все починалося з маленької шафки ліків і все це розгорнулося у повноцінну медичну частину”, – додає Ольга.

За словами Ольги, відповіла коханому “Так”, не вагаючись, пише Суспільне.

“Я ще до кінця всього цього не усвідомила. Після освідчення усвідомлення прийшло тільки під вечір, коли переглядала світлини. Це все, мабуть, стало зрозуміло вже тут, у таких умовах, в умовах війни. І у таких стресових умовах ти розумієш, що це твоя людина і хочеш бути з нею разом”, – говорить Ольга.

Каблучка для заручин, за словами Олександра, стане сімейною реліквією їхньої родини.

“Це все завдяки моїй мамі, вона наполягала на тому, щоб це була її обручка. Ми дістали її зі скриньки”, – пояснює Олександр.

Весілля Олександр та Оля планують святкувати кілька днів.

У день перемоги й будемо святкувати три дні. У нас буде дуже велике весілля, бо всі вже знають про нас, доведеться запросити увесь волонтерський штаб. У нас тут багато людей працює”, – говорить Олександр.

 
 
Общество
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