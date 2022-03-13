У Шостці поліцейські попередили самогубство місцевої жительки Подія сталася сьогодні, 13 березня, пообіді. Жінку, яка мала намір стрибнути з даху п’ятиповерхівки, помітили випадкові перехожі й зателефонували у поліцію.

За вказаною адресою негайно прибули працівники групи реагування патрульної поліції. Поки один з поліцейських розмовляв з жінкою знизу, двоє інших правоохоронців піднялися до неї на дах.

Обережно, аби не спровокувати жінку, поліцейські певний час з нею розмовляли, відволікаючи від задуманого, аж поки не знайшли влучний момент: один з поліцейських зайшов зі спини самогубці й вхопив її за одяг, тим самим не давши можливості їй впасти вниз. Вже вдвох вони відтягли жінку від краю даху та спустили вниз, де передали медикам.

Наразі життю шосткинки нічого не загрожує.

Відомо, що вказана жінка має двох неповнолітніх дітей, які могли залишитися сиротами, якби її не врятували поліцейські.