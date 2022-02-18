На Сумщині 22500 абонентів без світла

По м.Охтирка ТЕЦ та електропідстанція повністю зруйновані, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.
Лебедин проводить роботи, бригади «Обленерго» продовжують працювати над відновленням електропостачання в місті та районі.
Тростянець — світла немає. Орки знищили основні комунікації.
Суми — великі проблеми з водопостачанням та електропостачанням. Аварійні бригади працюють.
По електропостачанню —без світла залишаються 22500 абонентів області.
Сумська обласна військова адміністрація