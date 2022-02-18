СБУ перехоплює нові розмови російських загарбників, які мародерствують на Сумщині

У відповідь рідня окупантів скаржиться, що відтепер у них не показуватимуть прем’єр-лігу в телевізорі… Але сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США. А це ж, все-таки, не увесь світ. Так, не увесь. Можна, зрештою, розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї.