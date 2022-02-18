СБУ перехоплює нові розмови російських загарбників, які мародерствують на Сумщині
На цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини і навіть оселі українців. Шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять.
У пошуках «трофеїв» розбивають школи і дитсадки; знімають колеса з автомобілів, щоб привезти додому. А українське «мороженко»… «оно такое ох*енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое! Я его ел, бл*, такое ох*нное мороженое!»
У відповідь рідня окупантів скаржиться, що відтепер у них не показуватимуть прем’єр-лігу в телевізорі… Але сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США. А це ж, все-таки, не увесь світ. Так, не увесь. Можна, зрештою, розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї.
Та навряд чи вона їм допоможе. Бо за дикунські вчинки доведеться відповідати за законами цивілізованого світу. Сповна!