Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:5775

Сумський боєць прокоментував свою поразку в ММА

Сумчанин Кирило Горобець прокоментував свою поразку екс-чемпіону з ММА Мартіну Нгуєну.

«Програв, але це мене не ламає, а навпаки тільки заряджає і по спортивному злить. Я думаю, це стане відправною точкою до нового етапу кар'єри.

Те, що сталося не найстрашніше, переживу. Головне – це перемога вдома!

По бою немає жодних виправдань – мої помилки. У кожному раунді щільно пропускав по пузу і печінці, від чого збивалося подих, а після закінчення другого вже не міг навіть вдихнути і нічого зробити. Підготовлений був добре та налаштований на перемогу, але як є. Хочеться якнайшвидше це виправити і показати, на що здатний. І я це зроблю. Рухаємося далі, працюємо над помилками, і результат буде.

Дякуємо всім за теплі слова підтримки. Україна я з вами, ми переможемо!», - написав він в інстаграмі.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Як проходити евакуацію з дітьми
10.03.2022 11:06
Як зафіксувати факт руйнування майна для отримання компенсації
09.03.2022 10:18
Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі
07.03.2022 09:40
"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
05.03.2022 21:24
Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.