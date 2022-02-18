Сумський боєць прокоментував свою поразку в ММА Сумчанин Кирило Горобець прокоментував свою поразку екс-чемпіону з ММА Мартіну Нгуєну.

«Програв, але це мене не ламає, а навпаки тільки заряджає і по спортивному злить. Я думаю, це стане відправною точкою до нового етапу кар'єри.

Те, що сталося не найстрашніше, переживу. Головне – це перемога вдома!

По бою немає жодних виправдань – мої помилки. У кожному раунді щільно пропускав по пузу і печінці, від чого збивалося подих, а після закінчення другого вже не міг навіть вдихнути і нічого зробити. Підготовлений був добре та налаштований на перемогу, але як є. Хочеться якнайшвидше це виправити і показати, на що здатний. І я це зроблю. Рухаємося далі, працюємо над помилками, і результат буде.

Дякуємо всім за теплі слова підтримки. Україна я з вами, ми переможемо!», - написав він в інстаграмі.