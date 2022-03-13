У Тростянці окупанти обікрали будівлю медустанови та укрпошти Окупанти обікрали будівлю медичної установи та укрпошти, а також незаконно заволоділи автівками - розпочато досудове розслідування.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами медиків (ч. 3 ст. 289 КК України).

За даними слідства, скориставшись тим, що в м. Тростянець 12 березня 2022 року було оголошено режим тиші та розпочато евакуацію мирних жителів, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації проникли до будівлі центру первинної медичної допомоги та викрали звідти оргтехніку і медичні препарати. Окупанти розтрощили приміщення та незаконно заволодiли трьома транспортними засобами швидкої допомоги.

Також вони розтрощили приміщення центру поштового зв’язку АТ «Укрпошта» та підірвали банкомат. До цього з приміщення вони викрали офісну техніку, грошові кошти та товари повсякденного вжитку. Нападники також пошкодили 7 службових автомобілів та викрали з них акумуляторні батареї.

Прокуратура Сумщини