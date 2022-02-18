У Тростянці рашисти рознесли станцію невідкладної швидкої допомоги

«Російські варвари в Тростянці!!!
12 березня 2022 року поки із Тростянця виїжджали люди по «зеленому коридору» орки рознесли станцію невідкладної швидкої допомоги:
• угнали 3 швидких допомоги
УАЗ ВМ6169АТ темно зелений
Сітроен ВМ1246СО
Фольцваген крафтер ВМ4565СО
• викрали ноутбуки, телефони
• усі медпрепарати для надання екстреної медичної допомоги
• розтрощили котел для опалення
Також сьогодні побачили, в що вони перетворили дві будівлі міської ради, поліцію, палац дітей та юнацтва.
Це нашестя порізало дитячи костюми в палаці, мольберти дитячі поламали і поробки дітей просто розтрощили.
Гадаю, ви розумієте що твориться в адмінбудівлях міста
Тварі, вас винищувати треба, як саранчу, що нищить все навколо!
З кожним днем, падли, народ України стає злішим!!! Пощади вам не буде!
Ми переможемо!!!», - написав він.