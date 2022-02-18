У Тростянці рашисти рознесли станцію невідкладної швидкої допомоги Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

«Російські варвари в Тростянці!!!

12 березня 2022 року поки із Тростянця виїжджали люди по «зеленому коридору» орки рознесли станцію невідкладної швидкої допомоги:

• угнали 3 швидких допомоги

УАЗ ВМ6169АТ темно зелений

Сітроен ВМ1246СО

Фольцваген крафтер ВМ4565СО

• викрали ноутбуки, телефони

• усі медпрепарати для надання екстреної медичної допомоги

• розтрощили котел для опалення

Також сьогодні побачили, в що вони перетворили дві будівлі міської ради, поліцію, палац дітей та юнацтва.

Це нашестя порізало дитячи костюми в палаці, мольберти дитячі поламали і поробки дітей просто розтрощили.

Гадаю, ви розумієте що твориться в адмінбудівлях міста

Тварі, вас винищувати треба, як саранчу, що нищить все навколо!

З кожним днем, падли, народ України стає злішим!!! Пощади вам не буде!

Ми переможемо!!!», - написав він.