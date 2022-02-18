Сумські футболістки можуть зіграти на Євро-2022 Жіноча збірна України з футболу може замінити Росію на Євро-2022: як це можливо.

Українки програли у плей-оф, але тепер отримають можливість потрапити на турнір.

Жіноча збірна України з футболу може замінити команду Росії у фінальній частині чемпіонату Європи, який відбудеться у липні в Англії. Про це повідомив президент УЄФА Александр Чеферін, пише Суспільне спорт.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Воєнні дії тривають 12-у добу одразу за кількома напрямами.

Міжнародна спортивна спільнота вже відреагувала на дії Росії, запровадивши санкції відносно участі команд та збірних на турнірах. Зокрема, санкції стосувалися російського футболу.

Під санкціями опинилася також жіноча збірна Росії з футболу, яка мала виступити у фінальній частині Євро-2022. Туди Росія пройшла у статусі переможця матчів плей-оф.

Тепер ж Росія не зможе виступити на жіночому Євро-2022, тобто, її має замінити інша команда. І серед списку потенційних замін росіянкам є саме Україна.

Україна, як і Росія, боролася за вихід на Євро-2022 завдяки плей-оф, проте поступилася у 2-матчевому протистоянні збірній Північної Ірландії. За словами президента УЄФА, зараз організація розглядає усі можливі варіанти заміни Росії, зокрема – жеребкування серед команд, які програли у плей-оф: України, Португалії та Чехії.

“Говорив з директором змагань – можливо, нам знадобиться жеребкування, щоб визначити, хто гратиме, між командами, які були близькими до кваліфікації”, – цитує слова Чеферіна The Telegraph.

Під заборону потрапила також чоловіча збірна Росії, якій заборонено грати у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022.

Нагадаємо: у складі збірної постійно грають сумчанка Катерина Самсон та охтирчанка Яна Калініна, які виступають за харківський “Житлобуд-2”.