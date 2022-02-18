У Сумському районі рятувальники ліквідовували пожежу житлового будинку 11 березня о 14:51 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в приватному двоповерховому житловому будинку с. Велика Чернеччина, Сумського району.

На гасіння залучалися відділення 3-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин з м. Суми.

Як було встановлено, загоряння сталося в топковому приміщенні, де знаходився твердопаливний котел та перекинулося на покрівлю, перекриття, горище будинку та одну із кімнат на другому поверсі. Через сильне задимлення в осередку горіння рятувальникам довелося працювати у захисних апаратах. Приборкання пожежі потребувало значної кількості води, тому автоцистерни довелося дозаправляти від найближчого пожежного гідранту, що знаходився в обласному центрі на відстані близько 6 км від місця пожежі.

О 16:27 вдалося локалізувати загоряння, запобігши його подальшому поширенню на весь будинок. А о 17:15, використавши на гасіння близько 16 т води, пожежу ліквідували.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації тепло генеруючих агрегатів.

Головне управління ДСНС України у Сумській області