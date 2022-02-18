За час війни з Росією загинуло більше 1300 українських військових

"Ми не радіємо від того, що у нас загинуло військових десь 1300 сьогодні людей. А в Росії більше ніж 12 тисяч. Один до 10. Я не радію, що у них 12 тисяч загинуло. Я не радію. Це не моє бачення світу в цілому. Тому у них є батьки, їх відправили. Більшість з них в цілому не знають куди вони приїхали. Їм надули в голову своєю інформаційною політикою що ми тут хто, які ми нацисти. А потім що з ними відбувається? Вони зрозуміли що вони нацисти. Вони поводяться як нацисти. Чому така кількість полонених? Тому що вони прийшли вбивати нас. і потім побачили, по перше, що вони слабкі, ми не здамося, ми на своїй землі. А по друге вони зрозуміли, деякі з них зрозуміли, побачили що вони поводять себе як нацисти", — сказав президент, пише Суспільне.