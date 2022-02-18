У Тростянці рашисти вбили цивільного чоловіка Розстріл цивільного чоловіка у м. Тростянець на Сумщині - розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, зі стрілецької зброї обстріляли на вулиці мирних жителів міста Тростянець Охтирського району Сумської області. Від отриманих поранень загинув 31-річний Олександр.

Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП № 1

(м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області.

Прокуратура Сумщини