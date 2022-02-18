Сумські виші продовжили канікули для студентів мінімум до кінця березня У зв`язку з російською агресією Сумські заклади вищої освіти подовжили канікули для своїх студентів усіх форм навчання до кінця березня.

Так, у зв’язку з ситуацією, що склалася в умовах воєнного стану, у Сумському державному університеті з 26 лютого навчальний процес призупинено. Канікули оголошено до 31 березня 2022 року включно. Про це розповіла Суспільному речниця СумДУ Галина Дячкова, пише Суспільне.

До 1 квітня, за словами першої проректорки СумДПУ ім. А.С. Макаренка Любові Пшеничної, не навчатимуться й майбутні педагоги. Крім того, до 4 квітня анонсовано канікули для здобувачів освіти Сумського національного аграрного університету. Таке розпорядження підписав ректор цього вишу Володимир Ладика 10 березня.