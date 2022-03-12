Сумська поліція надає рекомендації, як убезпечитися від мародерів У воєнний час жителі міста вимушені залишати свої квартири, щоб вберегтися від можливих обстрілів і бомбардування.

Користуючись відсутністю господарів, зловмисники можуть потрапити до покинутих осель та забрати майно.

Нагадуємо, що повідомити про якесь лихо чи підозрілих людей можна за номерами телефонів 102 та 112.

У разі перебоїв в роботі вказаних телефонів, створена додаткова резервна лінія за номером 0997143446.

Телефонуючи, необхідно назвати точну адресу, де відбувається подія, чітко повідомити, що сталося та надати контактні дані заявника.

Бережіть себе та свої оселі! Разом ми переможемо! Все буде Україна!