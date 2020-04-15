Сумський боксер вперше в кар’єрі не зміг перемогти на профі-рингу

Фаворитом бою був венесуелець. Маестре постійно перебивав українця, не підпускаючи Тараса на комфортну дистанцію. Лише до середини поєдинку Шелестюк намацав свій ритм та вдало провів кінцівку бою.

У ніч на 12 березня в Монреалі відбувся вечір боксу, в головному бою якого українець Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) в елімінаторі WBA напівсередньої ваги зустрівся з Габріелем Маестре (4-0-1, 3 KO) з Венесуели.

«Перемога за нами! А те, що нарахували судді, нехай буде на їхній совісті.

Насамперед цей бій для всіх українців та України.

Так само дякую всім за підтримку та побажання перед боєм та привітання після поєдинку!», - прокоментував Тарас в інстаграмі.