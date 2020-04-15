Сумський боксер вперше в кар’єрі не зміг перемогти на профі-рингу

У ніч на 12 березня в Монреалі відбувся вечір боксу, в головному бою якого українець Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) в елімінаторі WBA напівсередньої ваги зустрівся з Габріелем Маестре (4-0-1, 3 KO) з Венесуели.
Фаворитом бою був венесуелець. Маестре постійно перебивав українця, не підпускаючи Тараса на комфортну дистанцію. Лише до середини поєдинку Шелестюк намацав свій ритм та вдало провів кінцівку бою.
Зрештою, судді не змогли виявити переможця.
Записки: 97:93 - перемога Шелестюка, 96:94 - перемога - Маестре, 95:95 - нічия.
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