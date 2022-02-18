На сьогодні на Сумщині погоджені "зелені коридори" для евакуації Повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Погоджено "зелені коридори" на 12 березня 2022.

НАПРЯМКИ РУХУ:

Тростянець - Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Суми - Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Лебедин - Полтава (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп - Полтава (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка - Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля - Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.

МІСЦЯ ЗБОРУ та ЧАС ВИЇЗДУ КОЛОН

Місця збору у Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці - біля міських/селищних рад.

Час виїзду колон: 9:00

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Час виїзду колони: 9:00

Виїзд автобусами у Сумах:

Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

- БК "Хімік"

- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"

- "Більбоу" на пр. Курському

- ТЦ "Мануфактура"