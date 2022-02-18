На сьогодні на Сумщині погоджені "зелені коридори" для евакуації

Погоджено "зелені коридори" на 12 березня 2022.
Тростянець - Полтава (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Суми - Полтава (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Лебедин - Полтава (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп - Полтава (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка - Полтава (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля - Полтава (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Місця збору у Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці - біля міських/селищних рад.
Час виїзду колон: 9:00
Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.
Час виїзду колони: 9:00
Виїзд автобусами у Сумах:
Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.
Місця збору у Сумах:
Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
- БК "Хімік"
- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"
- "Більбоу" на пр. Курському
- ТЦ "Мануфактура"