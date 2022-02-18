У Сумах в депо загорівся тролейбус (відео) Вогнеборці ліквідували загоряння тролейбуса на стоянці в депо.

11 березня о 10:52, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння грузового тролейбуса в депо по вул. Харківська в обласному центрі. про пожежу повідомив працівник депо, який побачив дим з кабіни. На місце події було направлено відділення чергового караулу 2 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено кабіну та панель приладів, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту транспортного засобу.

О 11:00 загоряння локалізували, а о 11:29 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області