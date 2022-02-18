У Сумах відбулися засідання виконкому та сесія міськради: що виришіли?

Про це повідомив у Фейсбуці мер Сум Олександр Лисенко.
"Ми почали використовувати кошти резервного фонду, щоб і надалі фінансувати найбільш важливі сфери в місті:
- забезпечення ліками мешканців громади;
- житлово-комунальне господарство;
- усунення наслідків війни;
- забезпечення жителів громади продуктами харчування;
- закупівля палива та будівельних матеріалів.
Нам важливо, щоб місто продовжувало функціонувати, а у сумчан була вода, тепло, світло й решта необхідного. Всі рішення прийняті одноголосно!" - йдеться в повідомленні.