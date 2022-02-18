У Сумах відбулися засідання виконкому та сесія міськради: що виришіли? Сьогодні, 11 березня, відбулося засідання виконавчого комітету та сесії Сумської міськради.

Про це повідомив у Фейсбуці мер Сум Олександр Лисенко.

"Ми почали використовувати кошти резервного фонду, щоб і надалі фінансувати найбільш важливі сфери в місті:

- забезпечення ліками мешканців громади;

- житлово-комунальне господарство;

- усунення наслідків війни;

- забезпечення жителів громади продуктами харчування;

- закупівля палива та будівельних матеріалів.

Нам важливо, щоб місто продовжувало функціонувати, а у сумчан була вода, тепло, світло й решта необхідного. Всі рішення прийняті одноголосно!" - йдеться в повідомленні.