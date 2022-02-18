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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:4769

На Буринщині співробітники ДСНС вивільнили двох постраждалих з понівечених внаслідок ДТП автомобілів та деблокували тіла п’ятьох загиблих

11 березня о 10:38, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги поблизу с. Сніжки, що на Буринщині. На місце виклику було направлено відділення чергового караулу 18 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що на автодорозі Суми – Конотоп, внаслідок зіткнення двох автомобілів Ford семеро осіб опинились затиснутими металевими конструкціями автівок. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували 2 громадян, серед яких 1 дитина та передали їх медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Також було вивільнено з металевої пастки тіла п’ятьох загиблих внаслідок автотрощі.

Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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