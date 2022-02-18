На Буринщині співробітники ДСНС вивільнили двох постраждалих з понівечених внаслідок ДТП автомобілів та деблокували тіла п’ятьох загиблих

По прибуттю було встановлено, що на автодорозі Суми – Конотоп, внаслідок зіткнення двох автомобілів Ford семеро осіб опинились затиснутими металевими конструкціями автівок. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували 2 громадян, серед яких 1 дитина та передали їх медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Також було вивільнено з металевої пастки тіла п’ятьох загиблих внаслідок автотрощі.
Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області