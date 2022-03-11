На Сумщині поліція розслідує ДТП, у якій загинуло троє громадян Подія сталася сьогодні, близько 12 години, неподалік від села Сніжки, що на Буринщині.

Попередньо встановлено, що між автомобілем Ford Focus та Ford Fusion відбулося зіткнення.

У результаті чого водій та двоє пасажирів автомобіля Ford Focus, серед яких була малолітня дівчинка, померли на місці.

Ще двох учасників ДТП доставлено до лікарні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюються всі обставини цієї події.

Поліція Сумщини