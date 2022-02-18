У Ромнах рятувальники евакуювали 9 людей під час ліквідації пожежі в багатоповерхівці

Про пожежу повідомили мешканці, які відчули різкий запах диму на сходовій клітині. На місце події було направлено черговий караул 19 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що на технічному поверсі поруч з машинним відділенням ліфту горять речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на п’ять поруч розташованих квартир та ліфтове обладнання. Одночасно з ліквідацією загоряння, включившись в апарати для захисту органів дихання вогнеборці оперативно вивели з небезпечної зони 9 мешканців в тому числі 3 – х дітей.
О 03:15 загоряння локалізували, а о 03:35 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області