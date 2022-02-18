У Ромнах рятувальники евакуювали 9 людей під час ліквідації пожежі в багатоповерхівці 11 березня о 02:49, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння в дев’яти поверховому житловому будинку по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни

Про пожежу повідомили мешканці, які відчули різкий запах диму на сходовій клітині. На місце події було направлено черговий караул 19 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що на технічному поверсі поруч з машинним відділенням ліфту горять речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на п’ять поруч розташованих квартир та ліфтове обладнання. Одночасно з ліквідацією загоряння, включившись в апарати для захисту органів дихання вогнеборці оперативно вивели з небезпечної зони 9 мешканців в тому числі 3 – х дітей.

О 03:15 загоряння локалізували, а о 03:35 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 11 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області