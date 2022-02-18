На Сумщині рятувальники двічі допомагали літнім людям 10 березня о 12:55 відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося для надання допомоги по вул. Чкалова у м. Охтирка.

Громадянин звернувся до рятувальників з проханням перевезти його 72-річного батька, прикутого до ліжка, з центру міста, яке зазнало значних обстрілів ворожою армією, в більш безпечне місце. На ношах чоловіка транспортували в оперативно-рятувальний автомобіль та відвезли до місця призначення, де його оглянув медпрацівник.

Цього ж дня о 16:02 відділення групи спеціальної пожежної техніки залучалося для надання допомоги по вул. Ковпака обласного центру. Літній чоловік, який повернувся з лікування, не зміг піднятися до свого помешкання на останньому десятому поверсі житлового будинку, оскільки ліфт не працює. Рятувальники на руках віднесли чоловіка до його квартири.

Головне управління ДСНС України у Сумській області