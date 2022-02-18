У Сумах рятувальники надали допомогу жінці похилого віку

На місце події було направлено відділення чергового караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Прибувши на місце рятувальники за допомогою не механізованого інструменту відчинили вікно на 1-му поверсі та потрапили до квартири, де в одній з кімнат виявили непритомну жінку похилого віку, яку передали медикам для подальшої госпіталізації.
Всього для надання допомоги було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області