В Охтирці вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив охоплену полум’ям покрівлю будівлі. На місце події було направлено черговий караул 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю по всій площі, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку. через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання.
О 20:20 загоряння локалізували, а о 20:40 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 21 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області