В Охтирці вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 10 березня о 19:39, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в пров. Шолохова в м. Охтирка.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив охоплену полум’ям покрівлю будівлі. На місце події було направлено черговий караул 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю по всій площі, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку. через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання.

О 20:20 загоряння локалізували, а о 20:40 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 21 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області