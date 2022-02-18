Вихованець сумського тренера здобув Кубок Італії з волейболу

«Перуджа» втретє в історії здобула Кубок Італії. До цього команда зіграла чотири поспіль фінали з «Чивітановою»: два виграла (2018, 2019) та два програла (2020, 2021). Головний тренер Нікола Грбіч взяв перший трофей із «Перуджею». У вересні його команда програла «Трентіно» (0:3) у півфіналі Суперкубку Італії.
Кубок Італії-2022. «Фінал чотирьох»
Півфінали
Трентіно – Мілан – 3:0 (25:14, 25:20, 25:20)
Перуджа – П’яченца – 3:1 (25:22, 23:25, 25:23, 25:18)
Фінал
Перуджа – Трентіно – 3:1 (25:17, 25:17, 23:25, 25:23)
Капітан національної збірної України та нападник італійської «Перуджі», вихованець сумського тренера Валерія Самодая (починав грати в пляжний волейбол) Олег Плотницький присвятив цю перемогу своїй рідній країні.
«Ми виграли Кубок Італії! Я присвячую цю перемогу всім українцям, які зараз захищають нашу країну. ЯК СКАЗАВ НАШ КАПІТАН ВІЛЬФРЕДО ЛЕОН ЦЯ ПЕРЕМОГА ТАКОЖ ДЛЯ УКРАЇНИ. Італія з нами! Ми переможемо, все буде Україно! Слава Україні!»
Організатори турніру в знак підтримки вирішили розпочати фінальний матч Кубка Італії гімном України.