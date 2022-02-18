Вихованець сумського тренера здобув Кубок Італії з волейболу Волейболісти «Перуджі» у фіналі Кубка Італії з рахунком 3:1 обіграли «Трентіно».

«Перуджа» втретє в історії здобула Кубок Італії. До цього команда зіграла чотири поспіль фінали з «Чивітановою»: два виграла (2018, 2019) та два програла (2020, 2021). Головний тренер Нікола Грбіч взяв перший трофей із «Перуджею». У вересні його команда програла «Трентіно» (0:3) у півфіналі Суперкубку Італії.

Кубок Італії-2022. «Фінал чотирьох»

Півфінали

Трентіно – Мілан – 3:0 (25:14, 25:20, 25:20)

Перуджа – П’яченца – 3:1 (25:22, 23:25, 25:23, 25:18)

Фінал

Перуджа – Трентіно – 3:1 (25:17, 25:17, 23:25, 25:23)

Капітан національної збірної України та нападник італійської «Перуджі», вихованець сумського тренера Валерія Самодая (починав грати в пляжний волейбол) Олег Плотницький присвятив цю перемогу своїй рідній країні.

«Ми виграли Кубок Італії! Я присвячую цю перемогу всім українцям, які зараз захищають нашу країну. ЯК СКАЗАВ НАШ КАПІТАН ВІЛЬФРЕДО ЛЕОН ЦЯ ПЕРЕМОГА ТАКОЖ ДЛЯ УКРАЇНИ. Італія з нами! Ми переможемо, все буде Україно! Слава Україні!»

Організатори турніру в знак підтримки вирішили розпочати фінальний матч Кубка Італії гімном України.