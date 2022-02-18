Сумчанин взяв «срібло» Паралімпіади Україна виграла шість медалей за сьомий день Паралімпіади-2022, з них - три "золота".

Паралімпійська збірна України поповнила свій медальний залік ще шістьма медалями упродовж сьомого змагального дня Зимових Ігор-2022 у Пекіні. У цей день востаннє на дистанцію вийшли біатлоністи, які розіграли нагороди в індивідуальній гонці (усього проводилися змагання в шести різних класах), пише Суспільне.

Україна виграла три з шести індивідуальних гонок (тобто здобула три "золота"), а усього параатлети виграли шість медалей.

Триразовою чемпіонкою Пекіна-2022 стала Оксана Шишкова (клас людей з порушенням зору) - вона пройшла дистанцію без промахів та на фініші на 3.6 секунди випередила суперницю з Німеччини. На дистанції, яку спортсменки долали за 50 хвилин (!), усе вирішили менше чотирьох секунд. Для Шишкової - це п'ята медаль Паралімпіади-2022 (три золота та два срібла).

Україна була близькою до повного подіуму у чоловічій індивідуальній гонці у класі людей з порушенням зору, але цього разу лише два призові місця - українці фінішували 1-2-4-5. "Золото" виграв Олександр Казік, це його перше звання чемпіона Паралімпіади. "Срібло" здобув сумчанин Віталій Лук'яненко, а поза подіумом фінішували Ярослав Решетинський (4-е місце) та Анатолій Ковалевський (5-е місце).

Ще одне "золото" для України виграла Людмила Ляшенко (ураження опорно-рухового апарату, клас стоячи). Для неї це третя медаль Паралімпіади-2022, і перша золота. Тепер у активі Ляшенко - повний комплект медалей Пекіна. Вона на 45 секунд випередила найближчу суперницю, ще дві українки - у топ-5.

Тарас Радь у класі сидячи для параатлетів з ураженням опорно-рухового апарату здобув "срібло" (третя медаль Паралімпіади-2022 для нього), а Григорій Вовчинський (клас стоячи) - "бронзу".

Усі медалісти України за сьомий день Паралімпіади-2022 (парабіатлон, індивідуальні гонки)

"золото": Оксана Шишкова, Олександр Казік, Людмила Ляшенко

"срібло": Віталій Лук'яненко, Тарас Радь

"бронза": Григорій Вовчинський

Усього в України за підсумками семи змагальних днів 25 медалей Паралімпіади-2022 - це уже найкращий результат для збірної України в історії. В активі українців 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових нагород.

У медальному заліку Україна йде на другому місці після семи змагальних днів.

Це були останні змагання з парабіатлону на Паралімпіаді-2022 - у цьому виді спорту Україна завоювала 22 нагороди.