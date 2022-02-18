Ліцеїстка з Сумщини вийшла у фінал конкурсу «GENIUS Olympiad Ukraine» 1 березня 2022 року організаційний комітет «GENIUS Olympiad Ukraine» мав оголосити перелік фіналістів І національної Олімпіади, але розпочалася війна, що сьогодні руйнує наші будинки, забирає життя людей.

Але війна не може забрати в нас головне - наші мрії, бажання, силу та волю до перемоги і, головне, наше майбутнє. Тому в перших числах березня організаційний комітет, незважаючи на обставини, розглянув матеріали всіх учасників і оголосив список фіналістів. Із величезною радістю повідомляємо, що учениця Путивльського ліцею № 2 Вікторія Новікова, гідно представила свій проєкт, який успішно пройшов до наступного етапу. Вікторія отримала запрошення до участі в Національному фіналі Олімпіади геніїв України. Побажаємо Вікторії гідної перемоги у фіналі!!!