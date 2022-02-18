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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:14106

Інформація про ситуацію з інфраструктурою ЖКГ на Сумщині 11 березня (16-й день війни)

Повідомлення від Сумської обласної військової адміністрації.
Світло і вода

В Охтирці ТЕЦ та електропідстанція зруйновані повністю, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.

У Лебедині загалом служби постачають комунпослуги у штатному режимі. У двох мікрорайонах міста відновлюють водопостачання. У місті та районі частково відсутнє світло. Аварійні бригади "Обленерго" продовжують відновлювати електропостачання.

З двома населеними пунктами – Тростянцем та Краснопіллям, зв'язку немає, тож яка ситуація там, наразі невідомо.

Газопостачання

Без газопостачання залишаються понад 100 абонентів у Сумах, понад 300 — в Охтирці, поодиноко — у Конотопі, Кирилівці, Краснопіллі, селі Пісарівка Краснопільського району.
У селі Мезенівка Краснопільського району газ відсутній у 34-ох абонентів. Яка ситуація з газом у Тростянці, невідомо.

Електропостачання

На Сумщині без світла залишаються понад 50 тисяч абонентів, 9 тисяч з яких — жителі Сумського району. Світла немає у значної частки жителів Охтирки (13 тисяч абонентів), В.Писарівки (8200), Тростянця (2500), Краснопілля (14000), Лебедина (5700).
В усіх інших містах області служби надають комунальні послуги у штатному режимі.

Общество
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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