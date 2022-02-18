Звіт за 10 березня. Охтирський район Звіт від голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

▪️ 10 березня близько 00:30 ворожою авіацією вдарила по околицям м. Охтирка та с. Бакирівка, Охтирського району.

У селі Бакирівка авіаударом знищена свиноферма.

▪️ 10 березня близько 00:45 ворожа авіація вдарила по території резервуарного парку Качанівського ГПЗ. Резервуар з нафтопродуктами повністю знищено.

▪️ Зараз Охтирка без тепла, води та частково без електропостачання. У Великий Писарівці також відсутнє електропостачання.

▪️ 9 березня у с. Боромля Охтирського району російські ворожі війська, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, обстріляли цивільний автомобіль, в якому їхало подружжя. 51-річна Світлана, яка сиділа на пасажирському сидінні — загинула.

Російські вороги забрали у водія мобільний телефон та автомобіль.