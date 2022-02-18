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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сьогодні «зелених коридорів» для евакуації на Сумщині не буде

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ранок 11 березня.

Сьогодні на Сумщині "зелених коридорів" немає», - написав він.

Нагадаємо: за підрахунками ОВА за минулі три дні з Сум виїхало близько 60 тис. осіб. Це близько чверті населення Сум.

Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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