Сьогодні із Сум, Краснопілля та Тростянця виїхали більше 20 тисяч чоловік

Сьогодні 10 березня 2022 року по "зеленому коридору" виїхали:
- 3250 авто (17 500 громадян)
- 83 автобуси (2510 громадян)
Нагадуємо, евакуація відбувалася з міст Суми, Тростянець, смт. Краснопілля.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
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