СБУ збирає факти про воєнні злочини РФ для Гааги: діють чат-бот, «гарячі» лінії, меседжери та пошта

Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також «гарячі» телефонні лінії, електронна пошта та інші меседжери.
Таким чином, повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:
- за телефонами цілодобової гарячої лінії:
Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.
УВАГА! Матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) не надсилати!
Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності!