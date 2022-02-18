СБУ збирає факти про воєнні злочини РФ для Гааги: діють чат-бот, «гарячі» лінії, меседжери та пошта Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України.

Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також «гарячі» телефонні лінії, електронна пошта та інші меседжери.

Таким чином, повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:

t.me/russian_war_tribunal_bot - на електронну пошту tribunal.2022.02.24@gmail.com - на офіційний чат-бот - за телефонами цілодобової гарячої лінії: Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram) Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram) Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.

УВАГА! Матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) не надсилати!

Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.