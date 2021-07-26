Сумський водоканал відкриває благодійний рахунок, аби забезпечити функціонування у воєнний час

Однак діяльність водоканалу заснована на самофінансуванні і залежить від рівня оплати сумчанами послуг. Інших джерел надходження коштів підприємство не має. У цей час важливо по можливості здійснювати оплату за комунальні послуги.
Оскільки під час війни мешканці міста спрямовують кошти на закупівлю продуктів харчування, медикаментів, необхідних побутових предметів, то зниження рівня оплати за послуги водоканалу стає критичним.
Для можливості придбання паливно-мастильних матеріалів, здійснення ремонту пошкоджених водопровідних та каналізаційних мереж, а також інших потреб, направлених для забезпечення цілодобового водопостачання та водовідведення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, КП «Міськводоканал» додатково відкриває рахунок для благодійних внесків.
РЕКВІЗИТИ
Для зарахування коштів у національній валюті
Банк: АТ “Укрексімбанк”,
Рахунок: UA223223130000026000000048906
Отримувач: КП «Міськводоканал» Сумської міської ради
Код ЄДРПОУ 03352455
Призначення платежу: “Благодійні внески”
Для зарахування коштів у USD та EUR
BANK: STATE EXPORT IMPORT BANK OF UKRAINE
BANK ADDRESS: Kyiv branch, 27 Antonovycha str. KYIV 03150 UA
IBAN UA223223130000026000000048906
BENEFICIARY: KP “Miskvodokanal” of the Sumy City Council
BENEFICIARY ADDRESS: Bilopol Way str., 9, SUMY, UKRAINE
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