Сумський водоканал відкриває благодійний рахунок, аби забезпечити функціонування у воєнний час Ворог передусім намагається вивес ти з ладу об’єкти критичної інфраструктури й залишити людей без води, тепла та світла. Та попри війну КП «Міськводоканал» СМР продовжує цілодобово забезпечувати місто водою, здійснювати водовідведення, в найкоротші терміни усувати аварії.

Однак діяльність водоканалу заснована на самофінансуванні і залежить від рівня оплати сумчанами послуг. Інших джерел надходження коштів підприємство не має. У цей час важливо по можливості здійснювати оплату за комунальні послуги.

Оскільки під час війни мешканці міста спрямовують кошти на закупівлю продуктів харчування, медикаментів, необхідних побутових предметів, то зниження рівня оплати за послуги водоканалу стає критичним.

Для можливості придбання паливно-мастильних матеріалів, здійснення ремонту пошкоджених водопровідних та каналізаційних мереж, а також інших потреб, направлених для забезпечення цілодобового водопостачання та водовідведення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, КП «Міськводоканал» додатково відкриває рахунок для благодійних внесків.

РЕКВІЗИТИ

Для зарахування коштів у національній валюті

Банк: АТ “Укрексімбанк”,

Рахунок: UA223223130000026000000048906

Отримувач: КП «Міськводоканал» Сумської міської ради

Код ЄДРПОУ 03352455

Призначення платежу: “Благодійні внески”

Для зарахування коштів у USD та EUR

BANK: STATE EXPORT IMPORT BANK OF UKRAINE

BANK ADDRESS: Kyiv branch, 27 Antonovycha str. KYIV 03150 UA

IBAN UA223223130000026000000048906

BENEFICIARY: KP “Miskvodokanal” of the Sumy City Council

BENEFICIARY ADDRESS: Bilopol Way str., 9, SUMY, UKRAINE

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