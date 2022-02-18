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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Евакуація приватним автотранспортом з Сум, Краснопілля та Тростянця розпочнеться після дозволу на початок руху

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький щодо «зелених коридорів».

Формуємо колони на виїзд з міст Суми та Тростянець, смт Краснопілля.

Рух колони починаємо лише після ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РУХУ!

Чекаємо на підтвердження режиму тиші.

Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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