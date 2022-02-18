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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Дмитро Живицький про евакуацію "зеленим коридором": Близько 50 тисяч осіб евакуювались із Сум протягом 8 та 9 березня

Сьогодні, 9 березня, з Сум виїхало близько 10 тисяч приватних легкових автомобілів (це близько 40 тис осіб) та 85 автобусів (близько 4 тис. людей).

Всього за два дні «зеленими коридорами» з обласного центру поїхало близько 45 тисяч людей.

Ми, спільно з Офісом Президента організували цю евакуацію.
Автобуси для евакуації для Сум надало керівництво Полтавської області.
Бажан кількість людей на евакуацію нам подавала Сумська міська рада
Ми забезпечили вивезення навіть більшої кількості людей за ту, що вказана нам в листі Сумською міською владою.

Але не обійшлося без прикрих випадків, коли 9 березня рішення військової адміністрації
про місця виїзду автобусів змінили представники Сумської міської ради!
Це внесло дезорганізацію в процес, наразило на небезпеку людей і затягло процес виїзду до пізнього часу.

Ми звертаємося до правоохоронних органів щодо самовільної зміни рішень про евакуацію населення міськрадою,
і має бути надана правова оцінка діям представників органу місцевого самоврядування.

Також у Сумах сьогодні евакуювали дітей з будинку малюка на більш безпечну територію України.
Німецька сторона запропонувала перевезти цих дітей до Німеччини, де їх приймуть та лікуватимуть безкоштовно.
Ми розглянемо це питання спільно з Міністерством охорони здоров’я і буде прийняте остаточне рішення.

Усі, хто не зміг виїхати сьогодні, ми працюємо над тим, аби коридор працював і 10 березня.
Ми звернулися до перевізників Сум і області, однак не всі погодились надати транспорт для евакуації.
Полтавська область дала в рази більше транспорту, ніж могли би забезпечити перевізники з міста Суми.

У мене була телефонна розмова із Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, щодо того,
щоб нам була надана допомога і зараз вони шукають додатковий транспорт для евакуації людей.
Якщо будуть надані «зелені коридори» для інших міст Сумщини або продовжена дія наявного гуманітарного коридору для Сум,
щоб більшою кількістю транспорту ми могли вивести всіх бажаючих із території зони бойових дій.

Нині ведуться перемовини, щоб була можливість зробити евакуацію з інших міст Сумщини, зокрема з Охтирки,
Тростянця та Лебедина, які потерпають від російських окупантів. Ми зробимо все можливе, щоб це вдалося.

Общество
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Цитата

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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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