До Львова прибула перша група людей, евакуйована з Сум Це близько 900 дітей, жінок та іноземців.

Після кількох невдалих спроб евакуювати мирних мешканців з найгарячіших точок України гуманітарними коридорами сьогодні, 9 березня, до Львова зі Сум прибуло близько 900 людей. Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Перший гуманітарний коридор у дії... Це близько 900 дітей, жінок та іноземців», – йдеться у повідомленні.

Частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.

В Укрзалізниці зазначають, що сьогодні також має прибути ще один поїзд, у якому 1200 людей.

Нагадаємо, що українців закликають виїжджати в країни ЄС не через Польщу. На кордоні дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону, зокрема не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону. На період дії воєнного стану обмежили виїзд чоловікам – громадянам України віком від 18 до 60 років.