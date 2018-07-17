Евакуйованих з Сумщини розмістили в навчальних закладах Полтави

Усіх їх розмістили у школах. В одному з таких закладів перебуває 54 переселенці, 24 з яких – із Сум. Серед сумчан було 8 дітей. Також тут проживають, хто приїхав з Харкова, повідомили у пресслужбі Полтавської міської ради.
Усі внутрішньо переміщені особи забезпечені триразовим гарячим харчуванням, спальним місцем, засобами гігієни, одягом. У дітей є багато іграшок.
Деякі люди залишаються у закладах, аби переночувати і перепочити, а потім їдуть далі. Деякі ж перебувають тут постійно, чекаючи завершення бойових дій на території їхнього міста та оптимістичної перемоги, пише np.pl.ua.
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