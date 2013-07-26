Додаткові телефони лінії екстреного зв‘язку 101 у Сумській області

Рятувальники надають телефони, за якими ви можете зателефонувати до них:
Суми 093-315-69-99
Шостка 099-343-76-64
Охтирка 093-341-27-58
Ямпіль 063-677-86-58
Краснопілля 099-336-88-53
Конотоп 068-069-92-88, 099-338-50-70
Велика Писарівка 068-180-11-93
Ромни 068-642-63-91
Путивль 068-189-43-67
Недригайлів 096-515-61-98
Липова Долина 067-110-79-20
Лебедин 068-198-35-32
Глухів 068-340-94-05
Білопілля 068-182-93-24, 099-364-26-28
Середина -Буда 068-462-83-58
Кролевець 097-427-71-77
Буринь 095-376-12-71
Тростянець 093-315-55-13
Знову і знову рятувальники Сумщини нагадують про небезпеку та звертаються до громадян з проханням не виходити на кригу....
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