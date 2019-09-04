КП "Міськводоканал" повідомляє про тимчасове припинення водопостачання у деяких районах міста

Стався порив водомережі Д=400 мм на перетині вулиць Чехова та 2-а Залізнична.
Для ліквідації аварії завтра, 10 березня, з 6:30 буде зупинена робота Лучанського водозабору та припинена подача води до будинків по вулицях Реміснича, Металургів, Праці, Горького, Супруна, Новомістенська, Леваневського,Троїцька, Псільська, Привокзальна, Бельгійська, Родини Линтварьових, проспекту Шевченка та урочища Баранівка.
Після завершення аварійних робіт водопостачання буде відновлено.
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