Я пройшла доба 8 березня на Охтирщині Про це у звіті голови Сумської військової адміністрації Дмитра Живицького за 8 березня 2022

Майже дві години поспіль російські війська бомбували та обстрілювали цивільну інфраструктуру Охтирки.

Міський голова Павло Кузьменко розповів про ті «військові об’єкти», які знищує армія РФ: «Повністю зруйновані залізнична станція, будівля виконавчого комітету, краєзнавчий музей, місцевий універмаг і всі торгівельні приміщення, багато людей поранені, не всіх знайшли. ТЕЦ - зупинена, електрики немає, зруйновано каналізаційний колектор, частково немає водопостачання, зруйновано багато електроопор. Цілий день розгрібаємо завали, які сталися внаслідок скидання авіабомби».

В результаті обстрілів цивільної, а не військової, як зазначає російська пропаганда, інфраструктури 1 людина загинула, 14 – поранені. Утім, цифри не остаточні, пока порахувати жертв важко. Не усіх знайшли...

Багатостраждальна Охтирка щодня ховає своїх захисників, які загинули в результаті бомбардування військової частини 25 лютого військами Російської федерації. У перший день Великого посту місцеві жителі провели в останню путь ще трьох загиблих воїнів...

Великописарівська ТГ поступово оговтується від артобстілу по житловим будинкам. Попередньо, по будинках мирних жителів ворог гатив з крупнокаліберної артилерії. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, пошкоджено 4 приватних будинки, одна людина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. У громаді частково немає електроенергії та зв’язку, а тому влада просить мешканців економно використовувати електроенергію.

Так само без електроенергії та майже без зв'язку живе Боромля після обстрілів на початку березня.

У Тростянці печуть і роздають мешканцям соціальний хліб, та проблема із продуктами харчування стоїть дуже гостро. Деякі села залишаються без світла.

Учора в Тростянці були вуличні бої, даний про жертв немає.