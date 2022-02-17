9 березня евакуацію з Сум подовжено

Усю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію режиму припинення вогню та роботу гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00.

Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми з числа тих що вчора поїхали у першій колоні і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю!