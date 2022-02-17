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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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9 березня евакуацію з Сум подовжено

Про це доповідає голова ОВА Дмитро Живицький.

Усю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію режиму припинення вогню та роботу гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00.
Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми з числа тих що вчора поїхали у першій колоні і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю!
Вантажний транспорт привезе до Сум гуманітарну допомогу, ліки, теплий одяг, продукти харчування!
Міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч займалася пошуком транспорту і додатково повідомимо про місця посадки і місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста!
Додатково повідомляю що щодо Тростянця, Охтирки, Лебедина, Конотопа, Шостки, В. Писарівки, Краснопілля ведеться теж робота по досягненню домовленостей щодо гуманітарних коридорів.
Сподіваюся що на завтра нашим переговірникам вдасться це зробити! Будьте готові!
Общество Гумкоридор Евакуація
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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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