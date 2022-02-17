Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:431

За день із Сум евакуйовано 3,5 тис. людей

Місто покинуло 1,7 тис. іноземних студентів.

Протягом 8 березня з Сум евакуйовано 3,5 тис. людей з них 1,7 тис. іноземних студентів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».
«Люди дуже налякані після вчорашнього бомбардування житлових кварталів у Сумах. До речі, у результаті ударів ворога загинуло три дитини. Ворог постійно гатить з градів по інших містах області – Великій Писарівці, Краснопіллі, Охтирці, Лебидину. В селі Ворожба орки виводять людей із власних будинків, а потім спалюють на їх очах, змушуючи дивитися. Також грабують, вбивають, мародерствують – таке враження, що ці люди прийшли сюди знущатися над українцями», – наголосив Живицький.
Голова Сумської ОДА зазначив, що під час підготовки до евакуації, були проблеми з пошуком транспорту, оскільки частина місцевих перевізників відмовилася. При цьому виручило керівництво Полтавської області, надавши 30 автобусів, які спочатку привезли до Сум гуманітарний вантаж і ліки, а потім вивезли мирних людей.
«За три кілометра від точки збору людей була провокація. Попри це багато людей власнимм автівками виїхали з Сум», – додав Дмитро Живицький.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
За день із Сум евакуйовано 3,5 тис. людей
Сегодня 20:43
Виявили ознаки кібератак - пишіть на «гарячу» електронну адресу СБУ
Сегодня 18:54
У Битиці внаслідок нічного авіанальоту загинула одна людина, ще одна травмована
Сегодня 18:28
Суми у війні: втрати станом на 8 березня
Сегодня 17:57
Сумчанин знову став чемпіоном Паралімпіади
Сегодня 17:12
1 загиблий та 14 поранених - окупанти упродовж майже двох годин скидали бомби та обстрілювали м. Охтирка
Сегодня 16:31
Суми. «Зелений коридор» ситуація станом на 16:00
Сегодня 16:19
Сумські комунальники полагодиди ще три пориви водогону
Сегодня 14:30
У боях з окупантами загинув глухівчанин Віталій Бережний
Сегодня 14:15
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі
Вчера 09:40
"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
05.03.2022 21:24
Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.