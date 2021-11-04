Виявили ознаки кібератак - пишіть на «гарячу» електронну адресу СБУ

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Виявили ознаки кібератак – пишіть нам!
Останнім часом СБУ вдалося нейтралізувати масштабні кібератаки з боку РФ. Ворог намагався вивести з ладу інформаційно-телекомунікаційні системи критичної інфраструктури. Насамперед, об’єктів енергетики, транспорту та зв’язку.
Масовані кібердиверсії окупант розпочав ще до повномасштабного вторгнення на територію України (13-14 січня та 15-16 лютого). Наступна хвиля відбулася з 23 на 24 лютого.
За задумом загарбників, ці атаки мали паралізувати роботу об’єктів життєзабезпечення. Проте оперативне реагування СБУ порушило ці плани.
Співробітники спецслужби документують відповідні злочини. І таким чином формують базу для встановлення та притягнення до відповідальності кожного, хто причетний до злочинів проти України.
Разом переможемо! Слава Україні!
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