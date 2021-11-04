Виявили ознаки кібератак - пишіть на «гарячу» електронну адресу СБУ СБУ посилює кіберзахист стратегічних об’єктів і створює для цього «гарячу» електронну адресу

Пошта incident@dis.gov.ua працюватиме в цілодобовому режимі. Вона створена спеціально для того, щоб своєчасно та скоординовано реагувати на кіберзагрози.

Виявили ознаки кібератак – пишіть нам!

Останнім часом СБУ вдалося нейтралізувати масштабні кібератаки з боку РФ. Ворог намагався вивести з ладу інформаційно-телекомунікаційні системи критичної інфраструктури. Насамперед, об’єктів енергетики, транспорту та зв’язку.

Масовані кібердиверсії окупант розпочав ще до повномасштабного вторгнення на територію України (13-14 січня та 15-16 лютого). Наступна хвиля відбулася з 23 на 24 лютого.

За задумом загарбників, ці атаки мали паралізувати роботу об’єктів життєзабезпечення. Проте оперативне реагування СБУ порушило ці плани.

Співробітники спецслужби документують відповідні злочини. І таким чином формують базу для встановлення та притягнення до відповідальності кожного, хто причетний до злочинів проти України.

Разом переможемо! Слава Україні!