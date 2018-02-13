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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанин знову став чемпіоном Паралімпіади

Національна паралімпійська збірна команда України продовжує тріумфальний виступ на Паралімпіаді-2022.

За результатами 4-го дня змагань ХІІІ зимової Паралімпіади 2022 року у Пекіні в України додалося 9 медалей - 2 золотих,  4 срібних, 3 бронзові медалі з біатлону (10 км середня  дистанція, індивідуальна гонка сидячи, стоячи та серед спортсменів з порушеннями зору).  За всі змагальні дні в доробку України 17 високих нагород: 6 золотих, 7 срібних, 4 бронзові медалі та 2 загальнокомандне місце на Паралімпіаді-2022.

Надзвичайним досягненням сьогоднішнього дня стали два українські подіуми у виконанні наших хлопців з порушеннями зору і з самого ранку – дівчат у класі стоячи. Наші подіуми:

Буй Ірина  - золота медаль (Вінницька обл.)

Кононова Олександра – срібна нагорода (Київська обл.)

Ляшенко Людмила – бронзова медаль (Харківська обл.)

Уродженець Сум Лук’яненко Віталій (Харківська обл.) (лідер-гайд - Бабар Борис, Чернігівська обл.) – золота медаль

Ковалевський Анатолій (м. Київ) (лідер-гайд - Мукшин Олександр, Сумська обл.)  - срібна медаль

Суярко Дмитро (Чернігівська обл.) (лідер-гайд Ніконович Олександр, Київська обл.) – бронзова медаль.

Також срібними призерами стали:

Вовчинський Григорій (Вінницька обл.),

Шишкова Оксана (Харківська обл.)  (лідер-гайд  Марченко Андрій з м. Києва),

Бронзову медаль виборов Радь Тарас (Тернопільська обл.).

Всі спортсмени присвятили свою перемогу українському народу, українським жінкам, таким чином привітавши їх із Міжнародним жіночим днем. «Ми повернемось додому – казали чоловіки-паралімпійці. - Перемоги Україні!»

Вітаємо команду з успішними виступами в Пекіні-2022. Завтра  - старти у лижних перегонах (спринт).

Вболіваємо за Україну, віримо в перемогу нашого народу.

Спорт Виталий Лукьяненко Паралимпиада
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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