1 загиблий та 14 поранених - окупанти упродовж майже двох годин скидали бомби та обстрілювали м. Охтирка За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року з 22.43 год упродовж майже двох годин iз застосуванням вiйськової авiацii, а також ракетноi збрoї обстрiлювали цивiльну iнфраструктуру м. Охтирка. У результаті бомбардувань та обстрілів, станом на 13.00 8 березня, 1 цивільна особа загинула, ще 14 отримали поранення. Однак точна кількість потерпілих ще уточнюються. Окрім того, пошкоджено будiвлі мicької ради, будинку культури, "Унiвермагу", житлові будинки та залізничний вокзал.