Сумські комунальники полагодиди ще три пориви водогону О 13:40 порив по вулиці Марко Вовчок, 21 усунуто.

Відновлено подачу води до будинків:

- по вулиці Марко Вовчок, 17, 19, 21;

- по вулиці Охтирська, 30, 32, 34.

О 13:50 ліквідовано порив по вулиці Рибалка, 4 та відновлено водопостачання будинків 4 та 7 по вулиці Рибалка.

О 14:00 завершено аварійно-відновлювальні роботи по вулиці СКД, 25 і відновлено подачу води до будинків по вулиці СКД 17, 19, 21, 24, 24Б, 50, 20, 50, 23, 22, 10, 12, 16, 14 та вулиці Катерини Зеленко, 5.

Принагідно дякуємо КП "Шляхрембуд" та ТОВ "Сумитеплоенерго" за надану техніку. Разом ми сильні!