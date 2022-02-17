У боях з окупантами загинув глухівчанин Віталій Бережний Глухівська міська рада з великим сумом сповіщає про загибель у боях з російськими окупантами жителя міста Глухів Віталія Бережного – молодого вірного сина України, який сміливо і віддано боронив свою Батьківщину.

21-річний солдат служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Вічна пам’ять герою! Він закрив собою Україну. Не пробачимо ворогу жодної смерті, жодного зруйновано будинку, жодної материнської сльози!