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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:15187

У боях з окупантами загинув глухівчанин Віталій Бережний

Глухівська міська рада з великим сумом сповіщає про загибель у боях з російськими окупантами жителя міста Глухів Віталія Бережного – молодого вірного сина України, який сміливо і віддано боронив свою Батьківщину.

21-річний солдат служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Вічна пам’ять герою! Він закрив собою Україну.

Не пробачимо ворогу жодної смерті, жодного зруйновано будинку, жодної материнської сльози!

Общество Віталій Бережний Російсько-українська війна
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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