У боях з окупантами загинув глухівчанин Віталій Бережний

21-річний солдат служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.
Вічна пам’ять герою! Він закрив собою Україну.
Не пробачимо ворогу жодної смерті, жодного зруйновано будинку, жодної материнської сльози!
Про ситуацію в області розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький....
Ранок 5 березня на Сумщині почався рано, замість будильника - з нальоту російської авіації....
Про це у звіті Голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького за 05.03.2022....
Учора Шостка провела в останню путь захисника України Романа Бердинова, військового 13-го батальйону 58-ї бригади. Про це повідомив Шосткинський міський...