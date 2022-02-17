Оперативна інформація щодо евакуації населення з Сум від керівника військової адміністрації Дмитра Живицького

Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танку
і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору.
Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів.
Зараз ситуація на виїзді спокійна.
«Зелений коридор» є.
Звичайно, це випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки по виїзду немає!
Тому кожен має зважувати сам щодо рівня небезпеки − небезпеки виїзду чи небезпеки залишатися в зоні бойових дій.
«Зелений коридор» наразі є. Він діє з 9 ранку до 21 вечора. Близько 13 години людей ТИМЧАСОВО не випускали із міста.
Зараз дорога відкрита.
Маршрут руху: Суми − Ромни − Лохвиця − Лубни − Полтава.
Крім того, є автобуси, що приїхали до нас з Лохвиці, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів.
Ми зібрали увесь транспорт, який можливо, у місті Суми,
також колеги з Полтавської області зібрали близько 30 одиниць автотранспорту і направили до нас для евакуації.
Пріоритет − люди із інвалідністю, жінки з дітьми, вагітні.
Також формуються колони з приватних автомобілів.
Я вас прошу!!! підбирати жінок з дітьми, людей старшого віку і в кого є можливість і вільні місця в автомобілях,
забирайте з собою.
Крім того, я прошу вас − ніякої зброї, ніяких чоловіків у військовій формі!
Зберігайте спокій і повагу одне до одного.
Перш за все - увагу до людей із інвалідністю, жінок з дітьми, вагітних та людей старшого віку.