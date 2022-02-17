Оперативна інформація щодо евакуації населення з Сум від керівника військової адміністрації Дмитра Живицького Була стрільба в районі кільцевої на виїзді з міста Суми (напрямок на Ромни). По автобусам не стріляли!

Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танку

і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору.

Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів.

Зараз ситуація на виїзді спокійна.

«Зелений коридор» є.

Звичайно, це випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки по виїзду немає!

Тому кожен має зважувати сам щодо рівня небезпеки − небезпеки виїзду чи небезпеки залишатися в зоні бойових дій.

«Зелений коридор» наразі є. Він діє з 9 ранку до 21 вечора. Близько 13 години людей ТИМЧАСОВО не випускали із міста.

Зараз дорога відкрита.

Маршрут руху: Суми − Ромни − Лохвиця − Лубни − Полтава.

Крім того, є автобуси, що приїхали до нас з Лохвиці, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів.

Ми зібрали увесь транспорт, який можливо, у місті Суми,

також колеги з Полтавської області зібрали близько 30 одиниць автотранспорту і направили до нас для евакуації.

Пріоритет − люди із інвалідністю, жінки з дітьми, вагітні.

Також формуються колони з приватних автомобілів.

Я вас прошу!!! підбирати жінок з дітьми, людей старшого віку і в кого є можливість і вільні місця в автомобілях,

забирайте з собою.

Крім того, я прошу вас − ніякої зброї, ніяких чоловіків у військовій формі!

Зберігайте спокій і повагу одне до одного.

Перш за все - увагу до людей із інвалідністю, жінок з дітьми, вагітних та людей старшого віку.