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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:14350

Оперативна інформація щодо евакуації населення з Сум від керівника військової адміністрації Дмитра Живицького

Була стрільба в районі кільцевої на виїзді з міста Суми (напрямок на Ромни). По автобусам не стріляли!

Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танку
і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору.
Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів.

Зараз ситуація на виїзді спокійна.
«Зелений коридор» є.

Звичайно, це випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки по виїзду немає!
Тому кожен має зважувати сам щодо рівня небезпеки − небезпеки виїзду чи небезпеки залишатися в зоні бойових дій.

«Зелений коридор» наразі є. Він діє з 9 ранку до 21 вечора. Близько 13 години людей ТИМЧАСОВО не випускали із міста.
Зараз дорога відкрита.

Маршрут руху: Суми − Ромни − Лохвиця − Лубни − Полтава.

Крім того, є автобуси, що приїхали до нас з Лохвиці, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів.

Ми зібрали увесь транспорт, який можливо, у місті Суми,
також колеги з Полтавської області зібрали близько 30 одиниць автотранспорту і направили до нас для евакуації.

Пріоритет − люди із інвалідністю, жінки з дітьми, вагітні.

Також формуються колони з приватних автомобілів.
Я вас прошу!!! підбирати жінок з дітьми, людей старшого віку і в кого є можливість і вільні місця в автомобілях,
забирайте з собою.

Крім того, я прошу вас − ніякої зброї, ніяких чоловіків у військовій формі!
Зберігайте спокій і повагу одне до одного.

Перш за все - увагу до людей із інвалідністю, жінок з дітьми, вагітних та людей старшого віку.

Общество
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Цитата

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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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