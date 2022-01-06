Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:39406

Нас НЕ кинули - ворог намагається посіяти паніку

У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!

Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.

Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРЕНИМ джерелам!

Общество Паніка Фейк
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

СБУ попереджає українців про чергову загрозу від окупантів
03.03.2022 17:34

СБУ попереджає українців про чергову загрозу від окупантів

ВАЖЛИВО❗️❗️❗️
Наша спільна робота з виявлення ворожих ДРГ настільки ефективна, що ворог вирішив скористатися і цією темою. Тож тепер поширює...

СБУ закликає протидіяти фейкам
01.03.2022 20:15

СБУ закликає протидіяти фейкам

Служба безпеки України закликає громадян не розповсюджувати інформацію, що не відповідає дійсності та покликана посіяти паніку серед населення....

СБУ предупреждает о новой волне фейков
23.02.2022 20:32

СБУ предупреждает о новой волне фейков

Сегодня украинское информационное пространство столкнулось с новой волной фейков и «вбросов»....

Украинцев пугают фейками об ограничении на снятие денег с банковских карт
19.02.2022 20:02

Украинцев пугают фейками об ограничении на снятие денег с банковских карт

Украинцев взбудоражило известие о том, что крупнейшие банки Украины - Приватбанк, Ощадбанк и monobank - намереваются установить ограничение на снятие...

Полиция Сум заявляет, что не митинговала
06.01.2022 13:03

Полиция Сум заявляет, что не митинговала

Вчера в социальных сетях появилась фейковая информация о том, что в Сумах полицейские вроде бы собирались на митинг на площади...

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Частина Сум залишилася без води до завтра
Сегодня 18:08
Ворог масово розсилає повідомлення "З прощеною неділею", які містять віруси
Сегодня 17:45
Загибель двох осіб під час бомбардування об’єктів цивільної інфраструктури м. Охтирка - розпочато досудове розслідування
Сегодня 16:56
Нас НЕ кинули - ворог намагається посіяти паніку
Сегодня 16:39
Евакуація з міста наразі не проводиться
Сегодня 16:13
Конотопські поліцейські виявили наркотики у порушника комендантської години
Сегодня 15:54
Водій загинув, пасажири та перехожий поранені - в Ромнах окупанти обстріляли заправку
Сегодня 15:27
У Сумах чергова аварія на водогоні: куди підвезуть воду?
Сегодня 15:25
Глухівський кар'єр кварцитів, що належить російському олігарху, хочуть націоналізувати
Сегодня 14:48
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
Вчера 21:24
Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
17.02.2022 12:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.