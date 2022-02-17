Глухівський кар'єр кварцитів, що належить російському олігарху, хочуть націоналізувати Глухівський кар’єр кварцитів можуть націоналізувати. Третього березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Росія та її резиденти "на користь держави Україна".

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, пише Суспільне.

Глухівський кар'єр кварцитів, що належить російському олігарху, хочуть націоналізуватиГКК

Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині. Потім вони, у вигляді кремнію, потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" із 2011 року є кіпрська компанія United Company Rusal Silicon Limited. Це – "дочірня фірма" "Об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці.