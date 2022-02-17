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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:431065

Рашистські орки зруйнували птахофабрику на Сумщині

Про це повідомила група компаній "Птахопродукт", яка є власником птахофабрики у Вільшані.

"Сьогодні багато людей турбується, що відбувається з нашою птахофабрикою. Окупанти ніч провели на нашій території, де варварськи її розграбовували (навіть лампочки і кабелі крали), танками ламали ворота та били комп’ютерну техніку. Найболючіше те, що постраждала наша малеча - курчатка, яких ми так оберігали у такий складний час. Загарбники викидали їх із кліток та повідчиняли всі двері у корпусах холодної ночі. Вчилися збирати яйця та ламали клітку...

Але ж найголовніше, наш героїчний вартовий - живий!

Ми віримо, що з Божою допомогою виженемо цю орду з нашої української землі!

А ми обов’язково відновимося і будемо радувати корисним продуктом!

Дуже пишаємося своїми співробітниками, які оперативно рятували курчаток та курочок!

Орієнтовні збитки, завдані нашому підприємству, більше 1 мільйона гривень.

Ми дуже сподівалися сьогодні продовжити відновлення роботи нашої птахофабрики, понівеченої окупантами. Наші мужні, самовіддані працівники прийшли на роботу о 7-й ранку. Та, на превеликий жаль, не мали можливості щось зробити.

Учора вдалося трішки дати лад птиці та майну, що збереглися. А наразі ворожа техніка розтягнулася вздовж траси, тож доступу до птахофабрики немає. Люди перебувають вдома. Молимося за кожного, за родини, за можливість мирної праці на Сумщині, в Україні

Додаємо фото наслідків варварського нападу, які вдалося зробити вчора.

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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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